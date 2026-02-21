Ученые подсчитали, насколько часто у россиян встречается генотип, связанный с ожирением

Около 37% россиян имеют генотип, связанный с риском абдоминального ожирения, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Сивакова, генетик центра MyGenetics.

Современная спортивная генетика рассматривает физическую выносливость как полигенный признак. Среди наиболее изученных маркеров — полиморфизмы (варианты) генов ACE и ADRB2, влияющие на регуляцию сосудистого тонуса, сердечный выброс и мобилизацию энергетических ресурсов.

MyGenetics провела исследование, выборка составила: 95 536 человек — для гена ACE (ген ACE связан с восприимчивостью организма к тому или иному типу физических нагрузок) и 93 831 человек — для гена ADRB2 (связан с особенностями работы нейронных рецепторов. Исследуется для выявления предрасположенности к метаболическому синдрому, ожирению, бронхиальной астме).

Для гена ADRB2 в человеческой популяции существует три варианта: GA, GG и AA. Вариант AA ассоциирован с более стабильной мобилизация энергии, и более эффективной переработкой жиров в энергию, а генотип GG ассоциируется с более медленным расходованием энергетических запасов и риском абдоминального ожирения при низкой физической активности. Вариант GA связан с умеренными показателями.

Частота вариантов гена ADRB2 по России распределены так: вариант GA составляет 47% выборки, GG — 37% и AA — 15%.

Для гена ACE существуют такие варианты, как I/I, который традиционно связывают с лучшей аэробной адаптацией (виды спорта на выносливость), D/D — чаще ассоциируется с силовыми и скоростными характеристиками, а также I/D, отражающий промежуточный адаптационный профиль, то есть люди с таким генотипом одинаково адаптируются ко всем видам спорта. Частота этих генотипов по России составляют: I/I — 26%, I/D — 50% и D/D — 25%.

«Данные MyGenetics, сопоставленные с международной выборкой 1000 Genomes, демонстрируют сходную структуру генетических маркеров выносливости и энергетического обмена у россиян и европейцев. Большинство людей имеют промежуточные генотипы, обеспечивающие гибкий физиологический ответ на различные типы нагрузки. Следовательно, генетика задает диапазон адаптационных возможностей, однако предрасположенность к тому или иному виду спорта формируются в результате сложного взаимодействия генотипа, тренировок, среды и образа жизни, а не от одного или двух генов», — заключила генетик.

Ранне стало известно, что спрос на хлорофилл в России вырос в три раза из-за проблем с ЖКТ и стрессом.