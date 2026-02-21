В России оценили финансовые потери ВСУ от уничтожения дронов «Баба-Яга»

«Уралдронзавод»: Россия за год уничтожила дроны ВСУ «Баба-Яга» на $80 млн

Стоимость тяжелых дронов ВСУ «Баба-Яга», уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон», составляет около $80 млн. Об этом РИА Новости сообщил создатель FPV-дронов «Упырь» и генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

По его словам, согласно открытой статистике подразделения, за год было уничтожено 4 тысячи мультикоптеров ВСУ, в основном типа «Баба-Яга». Он отметил, что ориентировочная стоимость одного такого аппарата составляет около $20 тысяч, и только «Рубикон» уничтожил техники примерно на $80 млн.

Ткачук подчеркнул, что общее число ликвидированных в зоне специальной военной операции дронов «Баба-Яга» значительно выше. Помимо «Рубикона», их уничтожением занимаются другие российские беспилотные подразделения и расчеты ПВО.

Он добавил, что тяжелые гексакоптеры сейчас являются основой логистики ВСУ и используются для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции, поэтому считаются приоритетной целью. По его словам, предприятие также ведет работу в этом направлении и разрабатывает собственные тяжелые дроны «Бердыш».

Ранее в Сумской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ.