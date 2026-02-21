Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

В России оценили финансовые потери ВСУ от уничтожения дронов «Баба-Яга»

«Уралдронзавод»: Россия за год уничтожила дроны ВСУ «Баба-Яга» на $80 млн
Кадр из видео/Минобороны РФ

Стоимость тяжелых дронов ВСУ «Баба-Яга», уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон», составляет около $80 млн. Об этом РИА Новости сообщил создатель FPV-дронов «Упырь» и генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

По его словам, согласно открытой статистике подразделения, за год было уничтожено 4 тысячи мультикоптеров ВСУ, в основном типа «Баба-Яга». Он отметил, что ориентировочная стоимость одного такого аппарата составляет около $20 тысяч, и только «Рубикон» уничтожил техники примерно на $80 млн.

Ткачук подчеркнул, что общее число ликвидированных в зоне специальной военной операции дронов «Баба-Яга» значительно выше. Помимо «Рубикона», их уничтожением занимаются другие российские беспилотные подразделения и расчеты ПВО.

Он добавил, что тяжелые гексакоптеры сейчас являются основой логистики ВСУ и используются для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции, поэтому считаются приоритетной целью. По его словам, предприятие также ведет работу в этом направлении и разрабатывает собственные тяжелые дроны «Бердыш».

Ранее в Сумской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!