Путин наградил девятнадцатилетнего морпеха с позывным «Крош» звездой Героя РФ

Боец Вооруженных сил России с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Настоящий герой!» — написал глава региона.

Накануне Солодов рассказал, что штурмовая группа под командованием Крашенинникова взяла восемь хорошо укрепленных вражеских опорных пунктов в Курской области и смогла удержать их в течение 52 дней, при этом постоянно атакуя и уничтожая значительные силы противника. Солодов подчеркнул, что выстоять столько времени под постоянным натиском — рекорд на фронте.

Губернатор также сообщил, что «Крош» в этих тяжелых боевых условиях спас жизнь не одному своему боевому товарищу. Он поблагодарил солдата за мужество и стальной характер.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие участникам СВО, проявившим себя на поле боя.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.