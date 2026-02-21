Размер шрифта
В РФ показали, как падает конкурентность промышленности ФРГ из-за отказа от сотрудничества с РФ

Дмитриев: крах конкурентоспособности ФРГ вызван нехваткой энергосотрудничества с РФ
Roman Naumov/Global Look Press

Крах конкурентоспособности Германии связан с нехваткой энергетического сотрудничества Берлина и Москвы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Конкурентоспособность Германии терпит крах из-за нехватки энергетического сотрудничества с Россией», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Он проиллюстрировал свои наблюдения графиком конкурентности немецкой промышленности, на котором зафиксирован последовательный спад.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о критическом состоянии экономики ФРГ, к которому привел отказ властей от российского газа.

Как писала немецкая газета Bild, впервые с 2022 года газохранилища страны заполнены менее, чем на 34%.

В мае 2022 года страны Евросоюза приняли план REPowerEU с целью отказаться от российского трубопроводного газа к 2027 году.

Ранее стало известно, сколько российского газа купят европейские страны вопреки санкциям в 2026 году.
 
