Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на Удмуртию

SHOT: Удмуртию атаковали беспилотники-камикадзе FP-1
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Удмуртию беспилотными летательными аппаратами типа «камикадзе» FP-1 с дополнительным ретранслятором связи, который увеличивает дальность полета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, беспилотники запускали с территорий Харькова и Чернигова. Беспилотники ВСУ преодолели более 1700 км.

Отмечается, что один из дронов был уничтожен на подлете к российскому региону. Дрон-камикадзе был оснащен пятикилограммовым пластидом С4 с маркировкой на польском языке.

Об атаке стало известно в ночь на 21 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате налета дронов один из объектов в регионе получил повреждения.

По данным министерства здравоохранения региона, в результате атаки пострадали 11 человек.

Ранее над Россией сбили 77 украинских беспилотников, сообщила Минобороны РФ.
 
