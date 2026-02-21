В Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь

В Ленинградской области местный житель во время ссоры из-за ревности облил бензином жену и ее 13-летнего сына и угрожал их поджечь. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Романовка, мужчина приревновал жену, между ними возникла ссора. В ходе конфликта ревнивец избил женщину, облил ее и 13-летнего пасынка бензином и угрожал сжечь их заживо. Мальчик сумел вырваться и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали, на допросе он заявил, что не собирался никого поджигать, а лишь хотел напугать. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Новгородской области 63-летний пенсионер поджег дом бывшей возлюбленной из ревности. После конфликта он облил жилье, где, помимо женщины, находились дети, бензином, затем поджег. Выбраться из дома жители не смогли.

Ранее россиянин развелся и попытался сжечь бывшую жену и дочь заживо.