Николаю Расторгуеву — 69: как шел к славе солист группы «Любэ» и чем он занимается сегодня

Как Расторгуев стал лидером «любимой группы Путина»: биография, карьера и личная жизнь певца

21 февраля солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 69 лет. Он продолжает петь и собирать полные залы. Под хиты «Любэ» люди празднуют и День защитника Отечества, и юбилеи, и свадьбы. Даже рожают детей! Что происходило в карьере артиста до того, как он стал звездой, и что известно о его жизни сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство, семья, The Beatles

Будущий солист группы «Любэ» родился 21 февраля 1957 года в подмосковном в поселке Быково Раменского района. Николай рос в обычной рабочей семье: его отец Вячеслав Расторгуев трудился водителем, а мать, Мария Калмыкова, работала швеей. У Николая есть младшая сестра Лариса.

Николай Расторгуев в детстве Из личного архива

Семья Расторгуевых родом из Тамбовской области. Дедушка будущего народного артиста был кузнечных дел мастером, а бабушка происходила из семьи раскулаченных мельников.

Детство Николая прошло в Лыткарино, небольшом городе в Подмосковье. Он учился в лыткаринской школе №3, в годы учебы усидчивостью не отличался, зато тянулся к музыке. Особенно вдохновляла подростка группа The Beatles. Пример «ливерпульской четверки» подтолкнул его взять в руки гитару и начать заниматься вокалом. Николай выбрал местный Дворец культуры «МИР». Талант юного дарования, его харизму и искреннее увлечение музыкой оценили педагоги: вскоре Николай начал выступать в вокально-инструментальном ансамбле «Лыткари».

Кстати В 1996 году Николай Расторгуев записал кавер-версии хитов The Beatles. Альбом вышел под названием «Четыре ночи в Москве». В этом проекте артист проявил себя не только как вокалист, но и как музыкант: он исполнял партии на гитаре и ударных.

Но в семье к его увлечению музыкой не относились всерьез. Как признавался музыкант, мама называла его репетиции «спевками» и искренне полагала, что такое занятие денег в жизни не принесет. Поэтому после окончания школы, в 1974 году, Николай Расторгуев остановил свой выбор на Московском технологическом институте легкой промышленности сегодня — Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина. Проучился он там недолго: всего год спустя его отчислили из-за драки со старостой группы.

Некоторое время молодой человек трудился лаборантом и слесарем в Научно-испытательном центре (НИЦ) Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) в подмосковном Лыткарине.

В армии Николай не служил. В интервью он рассказывал, что очень хотел пройти службу — причем в элитных войсках (например, ВДВ), но получил «белый билет».

«Купаясь в детстве в Москве-реке, залил ухо. Родителям ничего тогда не сказал, а вскоре началось сильное воспаление, перенес операцию. Из-за этого и «завернули» на медкомиссии», — делился Расторгуев.

Ходили слухи, что певец, якобы, откосил от армии, а потом придумал убедительную историю с заболеванием. Но артист это отрицает.

«Самому в армии служить не довелось. Но я не «косил» никогда. Сначала я учился в институте, и у меня была отсрочка. Я собирался пойти служить, пришел на медкомиссию, а медкомиссия меня завернула обратно. Но в жизни вышло так, что я, не служа в армии, «относил» форму десять лет. Теперь выхожу на сцену в гражданской одежде. Мы очень часто выступаем перед военными. Они нас принимают очень тепло, особенно», — говорил он в одном из интервью.

Первые шаги на большой сцене

Николай Расторгуев трудился на производстве, но не бросал музыку: продолжал заниматься и репетировать. Это упорство дало свои плоды: в 1978 году после успешно пройденного прослушивания он присоединился к ансамблю «Шестеро молодых» в качестве вокалиста. Руководил ВИА Вилен Дарчиев. Это событие предопределило его дальнейший путь.

Сергей Черняков в составе ВИА «Лейся, песня» в Кемерово, 1984 год. Слева снизу на фотографии Валерий Кипелов и Николай Расторгуев vk.com/club9281564

В те годы музыканты часто играли на танцах, чутко улавливая, что нравится публике. Это была неплохая сценическая школа.

В 1980 году Расторгуев вместе с коллегами из «Шестеро молодых» перешел в ВИА «Лейся, песня» . В 1985 году в качестве бас-гитариста он присоединился к музыкальной группе «Рондо» , а в 1985-1986 годах стал солистом ВИА «Здравствуй, песня» , которым руководил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Расторгуев рассказывал, что Матвиенко не хотел брать его в группу из-за внешности: «Я был коротко стриженный, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами».

Но, оценив, как Николай поет и как он выучил тексты всех песен, продюсер поменял свое решение.

Рождение «Любэ»

Группа «Любэ», 1990 год Алексей Антонов/ТАСС

В 1987 году Матвиенко загорелся идеей создать уникальную группу, подобных которой ранее не было. Он решил сделать упор на любимую патриотическую, военную тематику.

Оригинальное, звучное название для группы придумал Расторгуев.

«Мне пришло в голову старое жаргонное словечко моего детства — «любэ» . Оно значит «любой». Вот так и появилось название», — рассказывал он.

Работа над первым альбомом группы под названием «Атас» началась в 1989 году. Расторгуев и Матвиенко записали множество песен, которые быстро стали народными.

В том же году артистов взяла под крыло Алла Пугачева. Именно она предложила Расторгуеву примерить военный сценический образ во время подготовки к «Рождественским встречам». За образец взяли форму 1939 года, принадлежавшую отцу звукорежиссера группы. Идея оказалась блестящей: гимнастерка и галифе идеально подошли певцу.

Популярность группы и Расторгуева стремительно росла. В 1990-х он много гастролировал с «Любэ» не только в России, но и за рубежом.

Кстати В первые три года существования группы артисты дали около 800 концертов, которые посетило более 3 млн человек.

Знаменитые хиты «Конь», «Ты неси меня, река», «Батька Махно», «Комбат» , «Позови меня тихо по имени» поклонники знали наизусть. Эти песни стали по-настоящему народными.

В 2002 году группа «Любэ» давала большой концерт в Сочи. Уже во время шоу стало известно, что на трибунах сидит президент России Владимир Путин. После концерта он встретился с музыкантами, поблагодарил их за творчество и пригласил в гости — в свою резиденцию.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 2007 год Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

«Группу «Любэ» любят многие, и понятно почему: они поют о нас, о нашей стране», — поделился впечатлениями президент.

С тех пор «Любэ» получила в народе статус самой любимой группы Владимира Путина.

Годы шли, но музыканты не почивали на лаврах, а регулярно выпускали новые хиты. В 2005 году Расторгуев представил новый альбом «Рассея», в котором спел дуэтом с Никитой Михалковым.

В феврале 2009 года группе исполнилось 20 лет. Свой юбилей музыканты отметили праздничным концертом в Кремле.

«Конечно, 20 лет — срок для шоу-бизнеса огромный. Но, признаюсь, что я даже не заметил, как пролетели эти годы. Время идет невероятно быстро и порой кажется, что все это было не со мной, а с кем-то другим», — говорил Расторгуев.

Попробовал себя артист и в амплуа актера. В 2002 году он вышел на сцену в спектакле Андрея Максимова «Любовь в двух действиях» на сцене Театра имени Маяковского.

На его счету — роли в фильме «Чек» (2000), сериалах «Полосатое лето» (2003), «Людмила Гурченко» (2015) и других.

Награды и звания Николая Расторгуева • Заслуженный артист России (1997),

• Народный артист России (2002),

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007),

• Орден Почета (2012),

• Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014),

• Знак Преподобного Сергия Радонежского (2017),

• Орден Александра Невского (2020).

Политическая и общественная деятельность

Работа в Госдуме

Солист группы «Любэ» активно участвует в политической жизни страны. В 2006 году Расторгуев вступил в партию «Единая Россия» и принимал участие в ее избирательных кампаниях. В январе 2010 года он стал депутатом Госдумы пятого созыва, получив освободившийся мандат своего однопартийца. Депутатом он был до декабря 2011 года.

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Иосиф Кобзон и член Комитета ГД по культуре Николай Расторгуев (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы, 2010 год Валерий Шарифулин/ТАСС

Поддержка Путина

Артист поддерживал Владимира Путина во время президентских выборов, став в 2012 и в 2023 году его официальным доверенным лицом. В 2017-м Расторгуев вступил в движение Putin Team и был его активным участником. По его словам , Владимир Путин — это единственный лидер, который нужен России.

Кстати В марте 2014 года, Николай Расторгуев подписал письмо в поддержку политики России в отношении Крыма. А в 2015 году Служба безопасности Украины внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны. В 2022 году он также включен в санкционные списки Евросоюза.

Отношение к СВО

С началом специальной военной операции солист «Любэ» одним из первых включился в поддержку защитников Отечества. Хиты группы зазвучали на митингах-концертах и в госпиталях.

На вопрос о том, почему коллектив не выступает с концертами в Донбассе, лидер группы «Любэ» ответил, что для выступления нужны определенные условия и оборудование.

«Приглашают, но у нас такой жанр, что слишком сложные условия. Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», — объяснил он.

Николай Расторгуев во время выступления на концерте, посвященного дню референдума в Крыму, на площади Ленина, Симферополь, 2014 год Сергей Фадеичев/ТАСС

Личная жизнь Николая Расторгуева

Брак с Валентиной Титовой

Солист группы «Любэ» был женат дважды. Со своей первой любовью он познакомился в 15-летнем возрасте. Валентине Титовой было 14. Пылкая юношеская влюбленность вспыхнула моментально. Ребята стали встречаться. Возлюбленная Николая мечтала поступить после школы в хореографическое училище и заниматься танцами.

«Они были для меня как воздух. Но Коля неожиданно поморщился: «Танцами? Всю жизнь ноги на сцене задирать? Я бы своей девушке не разрешил...» Два года спустя он скажет мне те же самые слова, только заменив «девушку» на «жену». На моей карьере раз и навсегда будет поставлен крест», — делилась она в интервью.

Когда Валентине исполнилось 18, влюбленные поженились. 29 ноября 1977 года в семье родился сын Павел.

Именно любовь Валентины стала фундаментом, на котором вырос карьерный успех Николая. Она всячески вдохновляла мужа заниматься музыкой. В ранние годы брака денег в семье постоянно не хватало. Чтобы поддержать супруга и дать ему возможность творить, Валентина устроилась на работу уборщицей и мыла лифты в подъездах.

«Поднималась в пять утра, брала ведро, тряпку, надраивала кабину, потом возвращалась домой, чтобы проводить сына в школу, приготовить что-нибудь к обеду. Мы, бывало, целыми неделями сидели на гороховых супах из пакетиков», — вспоминала Валентина.

В конце 1980-х в семье наконец появился достаток, однако брак начал стремительно давать трещину.

Расторгуев постоянно задерживался на репетициях, уезжал с концертами, стал далеким и отстраненным.

«Мы с Аллой Борисовной сидели под роялем, выпивали, и она в какой-то момент мне сказала: «Красивый у тебя мужик...Береги его...» Я тогда ее слова пропустила мимо ушей, и только позже поняла, как Пугачева была права. Хотя можно ли сберечь насильно? Думаю, нет... Когда человек перестает смотреть в одну с тобой сторону, заставить его развернуться уже невозможно», — делилась первая жена певца.

В 1990 году Николай сообщил супруге и четырнадцатилетнему сыну, что уходит из семьи. Валентина пыталась бороться за мужа, но он признался, что полюбил другую.

Как сложилась жизнь бывшей жены певца и его сына Павла

Актер, культуролог Павел Расторгуев, играющий роль Федора, после презентации этно-оперы композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир» в Доме молодежи, 2025 год Александр Рюмин/ТАСС

После развода Валентина сильно переживала и смогла восстановиться только благодаря сыну. В этот период в ее жизни появился мужчина по имени Анатолий. Женщина признавалась в интервью, что он помог ей выйти из депрессии, выслушивал и поддерживал. В начале нулевых они поженились.

Что касается сына, внешне он — копия отца. По образованию Павел культуролог, унаследовал музыкальный талант Расторгуева. Женат, в 2005 году у него родилась дочь Соня. В 2025 году СМИ сообщали о замужестве 19-летней Софьи, которая живет в Санкт-Петербурге.

По некоторым данным, долгое время между старшим сыном и отцом были натянутые отношения. Павел же говорил в интервью, что это все выдумки. Сейчас родственники много общаются и творчески взаимодействуют. Так, в 2025 году Павел выступил вместо отца в этно-опере «Князь Владимир». Он исполнил роль воеводы Федора. Также отец и сын в одинаковых сценических костюмах участвовали в VK Fest.

Второй брак и рождение сына Николая

Николай Расторгуев с супругой Натальей, 2013 год Валерий Левитин/РИА Новости

Причиной распада первого брака певца стала новая любовь. Избранницей артиста стала костюмер группы «Зодчие» Наталья, которая младше Расторгуева на 13 лет. Они поженились, а в 1994 году у артиста родился сын Николай. Роды были сложными. Мальчик весом чуть более килограмма появился на свет преждевременно — на шестом месяце беременности Натальи.

Младший сын артиста также унаследовал музыкальные таланты папы, но в творчество не пошел. СМИ пишут, что он является одним из учредителей продюсерского центра Расторгуева-старшего и владеет собственной кинокомпанией.

Николай Расторгуев с сыном Колей, 1997 год Татьяна Кузьмина/ТАСС

Здоровье Николая Расторгуева

Артист почти никогда не жаловался на здоровье, но осенью 2006 года оно дало серьезный сбой. Из фешенебельного горнолыжного курорта в Финляндии Расторгуев вернулся с двусторонней пневмонией. Обследование выявило хроническую почечную недостаточность в тяжелой форме.

Ситуация была настолько опасной, что потребовалась пересадка почки. По некоторым данным, поклонники, узнав о болезни артиста, предлагали безвозмездно отдать ему почку, но Николай Вячеславович отказался.

Почти три года артист ждал донорский орган. Несмотря на процедуры по гемодиализу и слабость продолжал выступать. Его супруга Наталья заботилась о любимом. После сложной операции, которая прошла успешно, артист неожиданно быстро вернулся в строй.

Николай Расторгуев на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 2025 год Евгений Мессман/ТАСС

Расторгуев рассказывал, как в 2009 году, рискуя здоровьем, вышел на сцену спустя всего два месяца после операции, хотя врачи на полгода запретили ему концертную деятельность.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет. Здоровье всегда остается на втором, а иногда и на третьем месте», — сказал певец.

К счастью, все обошлось без последствий.

В 2017 года артиста экстренно увезли в больницу с центральной площади в Туле, где он должен был выступить с концертом. Ему поставили аритмию. А в 2024 году появилась информация, что Николай Расторгуев госпитализирован и снова из-за проблем с сердцем. Его супруга тогда сообщила, что это плановое обследование.

Что происходит в жизни Расторгуева сейчас

Хотя возраст лидера группы «Любэ» приближается к семидесяти, он не снижает темпа гастрольных выступлений. Патриотические и душевные песни группы востребованы зрителями. 1 февраля 2026 года концерт в Обнинске у Расторгуева прошел с аншлагом.

Растут и гонорары артиста. В сентябре 2025 года за частное выступление он брал 6 млн рублей.

Вполне возможно, что творчество певца вдохновляет и зарубежных исполнителей. Недавно отечественные музыкальные критики заметили поразительное сходство хита Be Alive американской певицы Бейонсе с композицией Расторгуева «Ты неси меня река». Первые аккорды вступления к песне будто один в один взяты из его хита 1996 года.

Певец Николай Расторгуев на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года Григорий Сысоев/РИА Новости

Сам артист к этой новости отнесся философски и отметил, что это не плагиат, а заимствование:

«Есть очень похожие мотивы, но песни-то разные. Смысл иной, — добавил певец. — Могу допустить, что им могла понравиться наша мелодия, поэтому позаимствовали. Но бегать теперь и выяснять, почему и зачем, да еще и в суд подавать — это большая глупость».

Он добавил, что не намерен «гнаться» за звездами, которые украли отдельные мотивы из его песен.

Песни группы «Любэ» не стареют. Их обожают люди всех возрастов. Фанаты вдохновляются ими даже на родах! Так, в октябре 2025 года тюменский роддом, практикующий роды под музыку, повесил у себя плейлист песен. В топ самых популярных композиций вошли и хиты Расторгуева. Женщина родила под его песню «Прорвемся!».

Расторгуев отреагировал на историю с родами без особого восторга. Певец заявил, что не запрещает включать свои композиции в роддомах, однако назвал эту идею глупой. При этом он иронично заметил, что раз уж женщине помогла его музыка, то коллектив фактически совершил доброе дело.