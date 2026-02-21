В агентстве по туризму заявили о статусе перевозчика туристов, провалившихся на Байкале

Перевозчик провалившихся под лед Байкала туристов из КНР не был зарегистрирован

Перевозчик туристов из Китая, которые провалились под лед в автомобиле на Байкале, не был официально зарегистрирован. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области.

Там отметили, что произошедшее — это не первый случай в 2026 году.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

Днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон под лед Байкала провалился УАЗ, в котором находились девять человек: восемь туристов и водитель. По данным прокуратуры Иркутской области, спастись удалось только одному человеку. Во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машин знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Ранее фура провалилась под лед на Байкале.