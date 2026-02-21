Политик Нимайер сообщил о критической ситуации в Германии из-за отказа от российского газа

Отказ от российского газа привел к тому, что ситуация с газом в ФРГ стала критической. Об этом в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России — напрямую через «Северный поток-2» или в виде сжиженного природного газа», — подчеркнул Нимайер.

По его словам, такой политикой правительство канцлера Фридриха Мерца разрушает экономику ФРГ.

По информации ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к началу недели уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.

Как писала немецкая газета Bild, впервые с 2022 года газохранилища страны заполнены менее, чем на 34%.

В 2022 году страны Евросоюза подготовили план REPowerEU, в котором обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа к 2027 году.

Ранее Bloomberg рассказал, к чему ЕС привела потеря доступа к российскому природному газу.