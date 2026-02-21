Размер шрифта
«Ничего не понимает»: Тарасова резко ответила блогеру, назвавшему Петросян позорищем

Amanda Perobelli/Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что назвавший российскую фигуристку Аделию Петросян позорищем блогер Илья Мэддисон ничего не понимает. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Почему это позорище? Она упала с четверного, а все остальное хорошо откатала. Ей поставили хорошие оценки международные судьи. Она сорвала только четверной, который вообще никто не прыгал. Это он позорище, не понимает ничего и говорит», — отметила она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Петросян раскрыла, что ей сказала именитая фигуристка Каролина Костнер.
 
