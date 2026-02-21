«Ничего не понимает»: Тарасова резко ответила блогеру, назвавшему Петросян позорищем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что назвавший российскую фигуристку Аделию Петросян позорищем блогер Илья Мэддисон ничего не понимает. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Почему это позорище? Она упала с четверного, а все остальное хорошо откатала. Ей поставили хорошие оценки международные судьи. Она сорвала только четверной, который вообще никто не прыгал. Это он позорище, не понимает ничего и говорит», — отметила она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

