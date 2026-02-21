Церковь Снейпа. Как учитель Поттера стал богом любовного культа домохозяек

Франшиза о Гарри Поттере породила огромное сообщество фанатов, часть которых любили сочинять истории в рамках вселенной, созданной Джоан Роулинг. Значительная часть этих текстов посвящена профессору Северусу Снейпу. Причем среди поклонников персонажа были и радикальные фанатики, которые создали секту. Их называли жены Снейпа или снейписты. Это были женщины, которые верили, что они — астральные жены преподавателя зельеварения, а сам он — реальное божество, которое надиктовало Роулинг текст книг, которые они воспринимали как священное писание. В день рождения Алана Рикмана, исполнившего роль Снейпа, «Газета.Ru» вспоминает, как последовательницы снейпизма вселяли его дух в своих мужей для астрального секса и проводили ритуалы для получения одеял от менструальной боли и скидочных купонов.

«Я стонала и выкрикивала имя господина Снейпа»

Северус Снейп — самый неоднозначный герой поттерианы. В книгах он описывается, как человек с сальными волосами до плеч, землистым цветом лица и неровными желтоватыми зубами. Тем не менее, несмотря на неряшливый вид и трудный характер, он быстро стал предметом обожания фанатов Гарри Поттера. Причем некоторые его поклонники перешли все границы и примерно 20 лет назад создали культ, под названием «Жены Снейпа».

Итак, «жены Снейпа» или снейписты — интернет-сообщество женщин среднего возраста, которые считают себя астральными супругами преподавателя зельеварения. Они связываются с духом мага, и даже устраивают с ним свадьбы. Что интересно, внутри сообщества постоянно возникали разногласия о том, кого Снейп любит больше, и кто он сам на самом деле: «безобидный симпатяга, нуждающийся в любви, или суровый господин, который живет для того, чтобы властвовать».

Женщины верили, что Северус — не плод фантазии Джоан Роулинг, а настоящий Бог, который требовал от своих почитателей беспрекословного поклонения. За это Снейп делился со своими «женами» мудростью, давал советы, помогал преодолевать жизненные трудности и вселялся в их мужей для астрального секса . Кроме того, он помогал снейписткам писать посвященные ему стихи и фанфики. Вот пример такого творчества:

«Меня охватил сильный жар, я почувствовала, как меня словно ударило током, и взорвалась. Я плакала, стонала, кричала, выкрикивала имя своего господина, пока волна за волной, волна за волной меня накрывали. Я знала, что он доволен, потому что сразу после этого почувствовала, как он тоже взорвался во мне», — это одна из частей фанфика, которая воспевает удовольствие и экстаз от неземной связи с Северусом Снейпом.

История этого культа подробно описана австралийским религиоведом Зоуи Альдертон, которая собрала большое количество скриншотов и цитат дневников снейписток в ЖЖ. Именно в ее работе сохранены многие записи последователей секты, которые сегодня утеряны. Все цитаты «Газета.Ru» взяла из этой работы.

Ученая так и не смогла точно установить, как зародилось это движение и духовные практики снейписток. Несмотря на это она все равно считает снейпизм именно религией, а не культом, так как женщины принимали веру добровольно, не пытались вербовать новичков, не собирали пожертвований, и не боялись вступать в теологические споры. Кроме того, «жены» серьезно и искренне верили в существование духа Северуса.

Три пророка Северуса

Главными последователями религии были три женщины — Роуз, Тоня и Кончита. Именно они задавали тон сообществу, так как являлись избранными и могли контактировать с Северусом, как медиумы.

Снейпистки верили, что, присоединяясь к религии, они становятся супругами Северуса. Нечто похожее есть и в католичестве, когда женщина посвящает всю свою жизнь служению Богу и становилась «посвященной невестой или девственницей» (англ. Consecrated virgin). Снейпистки заранее назначали дату свадьбы и даже покупали свадебное платье и кольцо, а в ходе церемонии зачитывали клятву:

«Я обещаю, что всегда буду верна тебе душой и телом и никогда не полюблю другого мужчину. Я обещаю, что всегда буду чтить и уважать тебя. Я обещаю посвятить тебе всю свою жизнь. Я обещаю подчиняться тебе несмотря ни на что...»

О жизни этих женщин почти ничего не известно, кроме отдельных фактов, например, у Тони и Роуз были мужья. Тем не менее они не мешали женщинам иметь связи со Снейпом и принимать от него сообщения через ченнелинг (практика, в рамках которой человек якобы входит в транс).

«Я собственник, но готов разделить тебя с другим партнером, при условии, что это будет единственный реальный мужчина в твоей жизни», — заявил Тоне Северус, хотя ей было непросто соблюдать это требование, так как она была без ума от Алана Рикмана.

Кончита не верила утверждениям Тони и считала наличие других мужчин недопустимым. У нее не было семьи, она отвергала ухаживания и соблюдала целомудрие, отказываясь даже от мастурбации. Ее поддерживали некоторые другие снейпистки, утверждавшие, что поведение Роуз и Тони противоречит обету, данному Снейпу при бракосочетании.

Несложно догадаться, что многие женщины обращались к снейпизму, пытаясь избавиться от одиночества и сексуальной неудовлетворенности . Роуз писала о своем муже:

«Ах, эта супружеская жизнь... Мы все еще любим друг друга, но наши отношения превратились в привычку. Если мы куда-то идем, он не обращает на меня никакого внимания и вечно смотрит по сторонам. Его даже посторонние женщины не интересуют, он просто разглядывает все, что попадается на пути. Теперь я понимаю, почему многие в моем возрасте заводят романы на стороне — что еще делать, когда семейная жизнь превратилась в рутину! Я могу надеть сексуальное белье или выйти к нему обнаженной, и он даже не посмотрит на меня... Неудивительно, что я все чаще ищу утешения в общении с Господином... »

Тем не менее женщины находили плюсы в наличии супругов. По их мнению, дух Снейпа мог вселяться в тела мужей во время секса и «делать вещи, на которые способен только Господин». Сами мужчины, по словам женщин, не приветствовали увлечение жен.

«Муж обидел Его, сказав, что он ненастоящий... Господин отомстил ему потерей работы», — рассказывала Тоня.

Можно смело сказать: женщины были одержимы Снейпом. Так, Тоня писала:

«Знаете ли вы, каково это — хотеть чего-то так сильно, что вся душа надрывается от боли? Это желание, которое вгрызается в сердце и раздирает на части все ваше существо... Иногда я чувствую, что не могу сдержать слез, и мое тело дрожит от вожделения... Мои чувства к Северусу Снейпу — не просто одержимость, а нечто большее. Кроме него у меня больше ничего нет. Без него моя жизнь — ничто».

Снейп часто отвечал «женам» взаимностью. Тоня писала, что иногда ощущает его прикосновения, когда никого нет рядом. Роуз утверждала, что всякий раз, когда она принимала душ, Снейп заявлял о себе, опрокидывая корзину с грязным бельем. А Кончита однажды увидела облако в форме буквы «S» из окна автобуса и так долго не могла оторвать от него глаз, что проехала нужную остановку.

По словам женщин, Снейп часто поддерживал их в повседневной жизни. Например, он подарил Роуз «волшебное одеяло», которое облегчило менструальные боли, и помог ей справиться со стрессом во время перелета, появившись в проходе между креслами. А Тони Северус передал рецепт особого имбирного зелья от боли в желудке и научил ее справляться с паническими атаками.

Священные тексты и иконы Снейпа

У снейписток были свои священные тексты, к которым относились все книги поттерианы. Однако их автором была не Роулинг, а Снейп, который ей надиктовывал все, что нужно писать. Это давало снейписткам право «вычеркивать» из книг все, что их не устраивало, и объяснять это тем, что Роулинг не верно поняла божественный замысел.

Например, после долгой дискуссии пользовательница Livejournal под ником Rattlesnakeroot заключает: «Пожалуйста, мисс Роулинг, перестаньте лгать об этом персонаже и признайте, что он хороший парень». Кроме того, в сообществе отрицалась смерть героя.

Так, последователи были уверены, что Снейп называл «Дары Смерти» «проклятой книгой» и «куском мусора».

Кроме того, женщины пытались создавать алтари для своего божества, вешая в комнате плакаты с ним, фотографии и журнальные вырезки. Всем предметам приписывались магические свойства, возле которых жгли свечи и благовония. Особое внимание уделялось коллажам со Снейпом и фанфикам — последовательницы культа были уверены: божественный дух сам инициировал любой творческий процесс, именно он указывает, что нужно писать и делать.

Маркиз де Сад отдыхает

Все три девушки писали фанфики, посвещенные Снейпу. К сожалению, сами фанфики не сохранились, однако в исследовании Альдертон есть их описания и некоторые цитаты.

Так, если Кончита писала меланхоличные посты о любви к своему богу, то тексты Роуз и Тони нередко содержали откровенные сцены с элементами БДСМ.

Например, в истории «Темные желания» все начинается с того, что Роуз пошла в кинотеатр на первый фильм по вселенной Гарри Поттера. Как только на экране появился Снейп, он поклонился женщине, протянул ей руку и «втянул» в свой мир. В Хогвартсе маг привел женщину в свой кабинет и привязал к стулу. Далее женщина подробно описала сексуальную сцену с прижиганием гениталий. Затем Снейп заставляет Роуз выпить яд и соединяется с душой умершей в «фантастическом облачном мире».

Однако однажды ее излишняя прямота обернулась для нее неприятностями: разъяренный дух запретил публиковать эти истории. В будущем он велел ей делиться ими исключительно с Тоней.

Смерть снейпизма

После выхода последней книги поттерианы многие «жены» отказывались принять гибель Господина и обвиняли Роулинг в богохульстве. После этого сообщество начало разваливаться. Многие молча уходили в тень, без объяснений удаляя аккаунты в ЖЖ и на других площадках. Некоторые исчезали, рассорившись друг с другом из-за многочисленных теологических споров.

Так произошло с Роуз и Тоней, дружба которых прекратилась в 2009 году. Об этих отношениях Роуз писала:

«Я возвращаюсь в прошлое и вспоминаю нашу дружбу, которой больше не существует...Теперь я смотрю на случившееся иначе, не чувствуя боли, осознавая, что пережитый опыт послужил мне уроком <...> Я многое узнала от нее и благодарна за полученные знания, ведь они помогли мне понять вещи, которые невозможно объяснить...»

Последний гвоздь в крышку гроба этого странного сообщества был забит одним из главных его идеологов. В 2009 году Роуз неожиданно влюбилась в героя сериала «Морская полиция: Спецотдел» Лероя Джетро Гиббса в исполнении Майкла Хармона. Роуз утверждала, что ее новое увлечение объясняется тем, что Гиббс «очень похож на Северуса». Кроме того, Роуз считала, что в ее измене Северусу виновата только Роулинг:

«Я не могу поддерживать огонь любви к Северусу, ведь вы морите его голодом. Я люблю Северуса Снейпа всем сердцем и буду любить всегда... но я должна признаться, что нашла другого. Он очень похож на Него и способен удовлетворить мою страсть, мою одержимость...».

Эти строки появились в последней записи блога Роуз, датированной 2010 годом. Дальнейшая судьба Роуз и других снейписток неизвестна. Ее дневник — один из немногих сохранившихся артефактов погибшей религии.

Это шизоподобное расстройство

Чтобы узнать, почему женщины воздвигли культ Снейпа, «Газета.Ru» показала все записи женщин психологу, доценту кафедры «Возрастная психология им. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Дарье Красило. Как рассказала специалист, скорее всего все женщины имели расстройство личности:

«Если анализировать конкретно «сообщество жен Снейпа», то здесь у самых ярких его представительниц (Кончита, Роуз, Тоня) налицо нарушение поло-ролевой идентичности, искажен путь женского взросления, конфликтные отношения не только с окружающими реальными людьми, но и с фандомом, что указывает на психосоциальную незрелость их идентичности (хотя им за 30 лет), которая характерна для людей с пограничной и психотической организацией личности», — говорит Красило.

По ее словам, анализ переписки и постов этих женщин позволяет предположить, что образ Северуса Снейпа стал для них наставником, указывающим жизненные ориентиры и заменившим собой реальные отношения .

«По всей вероятности, они имели такие проблемы, как непринятие в социуме, ощущение «внутренней пустоты», «скуку» в отношениях с мужчинами, перемежающуюся с влечением к женскому полу, неряшливость и отсутствие порядка в быту. Снейп стал для них тем самым Законом, Порядком и одновременно Идеалом мужчины, который временно создавал опору и задавал структуру их диффузной идентичности, наполнял их жизнь страстями и состояниями экстаза, через которые они получали своеобразный опыт женской идентичности, которая не смогла сформироваться в их реальных социальных условиях жизни и развития», — считает психолог.

«Снейпжены» заявляли, что они буквально осязают Снейпа, у них были оптические видения, которые можно интерпретировать как галлюцинации, они слышали голос Снейпа, который указывал, что им нужно делать, свойственные психотической организации личности. Красило считает, что подобные симптомы могут говорить о диссоциативном и расщепленном функционировании психики и наблюдаются часто при шизоподобном и щизоаффективном расстройствах личности.

Подводя итоги, можно сказать, что в данном случае «сообщество» жен Снейпа представляет собой крайний вариант неконструктивной стратегии эскапизма (ухода от реальности), которая не приводит ни к духовному росту, ни к развитию реальной идентичности, ни к построению живых, гармоничных отношений с близкими людьми.

«Именно поэтому такие сообщества обречены на скорый распад, как и произошло», — резюмировала психолог.