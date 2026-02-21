Москвичка умерла во время отдыха на Гоа, искупавшись в море

«Осторожно, новости»: россиянка умерла во время отпуска на Гоа

56-летняя жительница Москвы умерла во время отдыха на Гоа, госпиталь отказался отдавать тело без оплаты счетов, а страховая компания предложила семье самостоятельно рассчитаться за все услуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина отдыхала с подругой, дочерью и 76-летней матерью. Туристка искупалась в море, а когда вышла на берег, почувствовала себя плохо. Ее дочь обратилась в страховую компанию «Евроинс», где посоветовали ехать в госпиталь. В больнице врачи пытались помочь, но женщина скончалась.

За услуги медучреждение потребовало около полутора тысяч долларов и дополнительную оплату за доставку тела в морг. По словам родственников, страховая компания предложила семье погибшей туристки оплатить все самостоятельно, пообещав вернуть деньги после предоставления документов.

Несколько часов тело и паспорт умершей удерживали в госпитале. Родственникам удалось договориться о переводе тела в морг за дополнительные деньги, сейчас близкие ищут средства, чтобы забрать тело погибшей. По данным Telegram-канала, страховая компания перестала выходить на связь.

Ранее россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте.