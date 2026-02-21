ВСУ атаковали Удмуртию, Кубань и Самарскую область. Дроны пролетели свыше 1700 км

В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали 11 человек

Беспилотники ВСУ, начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртии — город Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Удмуртию

В Удмуртии в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«Восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение», — отметил он в своем Telegram-канале.

Еще трое госпитализированы: два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Последнего бригада санавиации перевезла в первую республиканскую клиническую больницу, его прооперировали.

Глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил, что БПЛА атаковали один из объектов в республике. На месте происшествия работают оперативные службы. Какой именно объект попал под удар ВСУ, не раскрывается.

По информации SHOT, беспилотники атаковали город Воткинск — крупный промышленный центр республики . Как сообщили местные жители, было слышно минимум три взрыва, после чего над одним из городских районов поднялся дым.

Глава Воткинска Алексей Заметаев заявил, что в городе приняли решение отменить празднование Масленицы на центральной площади «в связи с усилением мер безопасности».

SHOT выяснил, что ВСУ запускали БПЛА FP-1 с дополнительным ретранслятором связи, который увеличивает дальность полета, из Харькова и Чернигова. Беспилотники преодолели более 1700 км.

«Один из них уничтожили на подлете к региону. Дрон-камикадзе был с боевой нагрузкой до, предварительно, 5 кг пластида С4 с маркировкой на польском языке», — отметил Telegram-канал.

Режим беспилотной опасности в Удмуртии был объявлен после полуночи, аэропорт Ижевска не принимал и не отправлял авиарейсы.

Взрывы в Краснодаре

Краснодарский край находился под ударами ВСУ с вечера 20 февраля. Жители Краснодара сообщили о серии взрывов около 20:45 мск, пишет SHOT. Всего было слышно более 10 громких «раскатистых звуков».

В Краснодаре в результате падения обломков БПЛА один человек получил резаные раны, сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошел в районе торгового центра «Меридиан» — около гаражного кооператива на улице Новороссийской. По информации SHOT, беспилотник рухнул возле гимназии.

«В близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждено восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — отметили в оперштабе.

Аварийные бригады «Краснодаргоргаза» отключили поврежденный участок газопровода. Газоснабжение городской котельной, частной гимназии и шкафного распределительного пункта было временно приостановлено.

Подписчики группы «Типичный Краснодар» рассказали, что взрывы были такой силы, что «чуть окна не вылетели ».

«Знатно бабахнуло», — поделился очевидец.

Еще один беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом на улице Тихорецкой. По предварительной информации, в салоне никто не пострадал, однако в транспорте выбило стекла, поврежден кузов.

«Беспилотник рядом взорвался, походу, представь. Но я живой, нормально», — цитирует SHOT одного из пассажиров.

Дептранс Краснодара уточнил, что автобус не выполнял рейс по городскому маршруту — это была вахтовая перевозка сотрудников склада одного из маркетплейсов.

Кроме того, обломки БПЛА повредили пять частных домов в поселке Ильском Северского района . В этом же муниципалитете фрагменты беспилотников повредили высоковольтную линию электропередачи.

«В результате зафиксированы перебои в электроснабжении в поселке Ильском и станице Дербентской. На месте работают аварийные бригады, оперативные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

Атака ВСУ на Кубань продолжилась ночью. По информации SHOT, около 4:50 мск несколько взрывов произошло в Славянском районе. Кроме того, очевидцы слышали громкие звуки в пригороде Краснодара. В некоторых районах звучала сирена.

Удары по Самарской области

В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — отметил он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, на местах работают оперативные службы, добавил глава региона.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Самары вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.

По информации Минобороны РФ, ночью над регионами России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 24 БПЛА, над Крымом — 13, над Курской и Ростовской областями — по девять, а над Белгородской — восемь.

Кроме того, над Самарской областью уничтожили пять беспилотников, над Азовским морем — четыре, над Саратовской областью — три, над Волгоградской и Воронежской — по одному. Об уничтожении БПЛА на Удмуртией не сообщалось.