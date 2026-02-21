Психолог назвал фразы, которые выдают мошенников

Мошенники часто используют в разговорах слова «безопасный счет» или «ФСБ». Об этом РИА Новости сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

По его словам, в первую очередь стоит обращать внимание на собственное состояние. Если человек ощущает тревогу или ажиотаж, а его подталкивают к немедленным действиям, это является сигналом остановиться и не продолжать разговор. Об этом он заявил в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

Нестик отметил, что в мошеннических схемах регулярно повторяются определенные формулировки. Среди них — «безопасный счет» и «ФСБ», однако сами сценарии обмана быстро меняются.

В подобных ситуациях специалист рекомендовал просто положить трубку. По его словам, пауза позволяет оценить происходящее и понять, какие действия от человека пытаются добиться.

Но мошенники пытаются добраться к данным россиян не только через стандартные телефонные схемы. Так, злоумышленники могут взломать умные пылесосы для доступа к другим устройствам.

Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана перед 23 Февраля.