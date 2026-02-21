Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Психолог назвал фразы, которые выдают мошенников

Психолог Нестик: мошенники часто используют слова «безопасный счет» и «ФСБ»
Shutterstock

Мошенники часто используют в разговорах слова «безопасный счет» или «ФСБ». Об этом РИА Новости сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

По его словам, в первую очередь стоит обращать внимание на собственное состояние. Если человек ощущает тревогу или ажиотаж, а его подталкивают к немедленным действиям, это является сигналом остановиться и не продолжать разговор. Об этом он заявил в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

Нестик отметил, что в мошеннических схемах регулярно повторяются определенные формулировки. Среди них — «безопасный счет» и «ФСБ», однако сами сценарии обмана быстро меняются.

В подобных ситуациях специалист рекомендовал просто положить трубку. По его словам, пауза позволяет оценить происходящее и понять, какие действия от человека пытаются добиться.

Но мошенники пытаются добраться к данным россиян не только через стандартные телефонные схемы. Так, злоумышленники могут взломать умные пылесосы для доступа к другим устройствам.

Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана перед 23 Февраля.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!