Россиянка сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с мужем

В селе Тубинск Краснотуранского района 42-летняя местная жительница подожгла частный дом, в котором распивал спиртное ее муж, трех человек спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля. В доме на улице Гагарина семеро мужчин распивали алкоголь. Вечером туда пришла супруга одного из них, возмутилась чрезмерным употреблением спиртного и устроила ссору.

После конфликта она ушла, но вернулась с канистрой бензина, облила помещение и подожгла. Четверым мужчинам, включая ее мужа, удалось спастись. Еще трое из-за сильного опьянения не смогли выбраться, спасти их не смогли. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

До этого россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты. Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Обошлось без пострадавших, однако сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Ранее в Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь.