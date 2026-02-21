Россиянам рассказали, как выбрать качественные бананы

В Роскачестве объяснили россиянам, как правильно выбрать качественные бананы. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве.

В сообщении отмечается, что при выборе бананов необходимо обращать внимание на плодоножку, которая должна быть плотной и упругой, зеленоватого или светло-желтого оттенка.

«Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально», — говорится в сообщении.

Если у банана кожура сероватого или тусклого оттенка, то это говорит о том, что банан подморозили при транспортировке, а значит он, скорее всего, будет безвкусным.

Черные точки на бананах говорят о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. А вот крупные черные пятна на кожуре банана свидетельствуют о начале гниения фрукта, отметили в ведомстве.

Плоды с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью лучше избегать, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.

До этого в России впервые утвердили ГОСТ на бананы, ввозимые в страну. Он вступит в силу в марте этого года.

Принятый ГОСТ распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться в магазинах, а при ввозе в Россию проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Ранее в России рекордно выросла стоимость огурцов.