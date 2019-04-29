«Малознакомые девушки» похитили икону XVII века из квартиры петербуржца
Житель Санкт-Петербурга заявил в полицию о похищении из своей квартиры иконы XVII века стоимостью 3 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что к ответственности за хищение мужчина попросил привлечь «двух малознакомых девушек».
Отмечается, что по данному факту была организована проверка.
Ранее сообщалось,что троих россиян отправили в колонию за кражу икон из монастыря.