Благодатный огонь привезли в Киев
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в аэропорт столицы Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, представители УПЦ приняли участие в чине схождения Благодатного огня.
Как отмечается, огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах.
Ранее сообщалось, что спецборт с Благодатным огнем отправился из Тель-Авива в Москву.
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