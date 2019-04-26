В России утвердили новый порядок диспансеризации

В России утвердили новый порядок прохождения диспансеризации, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она пояснила, что теперь с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет - ежегодная диспансеризация.

Кроме того, по ее словам, дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.