В России утвердили новый порядок диспансеризации
В России утвердили новый порядок прохождения диспансеризации, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она пояснила, что теперь с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет - ежегодная диспансеризация.
Кроме того, по ее словам, дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.