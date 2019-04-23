ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает ТАСС.

По данным ведомства, задержанные планировали совершение терактов, а задержаны были при подготовке к совершению террористических действий против сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и Грозном.

«В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задержании у них нашли оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также записи суицидального характера.

Ранее ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Голландии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.