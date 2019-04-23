Пытавшуюся продать ребенка женщину отдадут под суд

Следствие завершило расследование в отношении женщины, которая пыталась продать своего ребенка в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Как отмечается, в Алма-Ате женщина разместила объявление о поиске приемных родителей в социальных сетях. В качестве вознаграждения она попросила $20 тыс.

В апреле 2018 года женщина вместе с ребенком приехала Москву для продажи малыша. Под видом потенциальных «покупателей» с нарушительницей встретились правоохранители. Женщину задержали в банке при передаче вознаграждение за ребенка.

Задержанная обвиняется в продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с перемещением потерпевшего через государственную границу России.

Ранее сообщалось, что попытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали.