В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали более 40 человек

После столкновений правоохранителей и жителей Панкисского ущелья в Грузии, медпомощь понадобилась 40 людям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на грузинское телевидение.

30 пострадавших остаются в больницах.

До этого стало известно, что столкновения начались на почве строительства ГЭС. Местные жители собрались, чтобы помешать началу строительства.

Как сообщается, среди пострадавших 27 сотрудников правоохранительных органов, один журналист и два участника акции.

Ранее сообщалось, что в столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии увеличилось число пострадавших.