На Шри-Ланке закрыли доступ к соцсетям

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/12313615/upload-RTX6SKAW-pic905-895x505-80187.jpg">

Власти Шри-Ланки временно закрыли доступ к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщает News First.

Помимо этого, в стране был введен комендантский час.

Также 22 и 23 апреля были объявлены в стране выходными, а все пасхальные вечерние службы в церквях Шри-Ланки отменены.

Уточняется, что пока никто не взял ответственность за случившееся.

Ранее сообщалось, что восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели несколько взрывов: в церквях и отелях в столице Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.