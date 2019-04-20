Леопард утащил и убил лежавшего на краю кровати младенца в Индии

В Индии леопард утащил из кровати спящего рядом с матерью девятимесячного младенца и съел его, пишет The Daily Mail.

Животное напало на малыша рано утром в доме в центре Индии. Восьмилетний леопард сжал челюстями младенца и вытащил из кровати, уточняет издание.

Отмечается, что леопарда и изуродованное тело ребенка нашли на следующий день рейнджеры. Выяснилось, что этот леопард был причастен и к другим нападениям в этом районе.

Индийская семья получила компенсацию из-за потери младенца.

Ранее сообщалось, что в Колорадо дикий лев напал на мужчину во время пробежки.