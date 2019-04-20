Бутиной грозит полтора года лишения свободы

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Прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев», — говорится в материалах.

Как отмечается, сторона обвинения надеется на положительное решение суда.

Ранее Бутина рассказала, когда надеется вернуться в Россию.

Бутина была задержана в США в 2018 году по обвинению в сговоре, целью которого была незаконная работа на российское правительство. В ходе судебного разбирательства она признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.