Кафе «Сепар» превратят в мемориал имени взорванного Захарченко

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В администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина сообщили, что кафе «Сепар», где был убит экс-глава непризнанной республики Александр Захарченко, превратят в мемориальный комплекс его имени, сообщают «Новости Донбасса».

Отмечается, что разрушенное кафе «Сепар» демонтируют и построят на его мести мемориальный комплекс. Сроки начала работ не указываются.

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Также на сайте ДНР можно проголосовать за один из вариантов мемориала.

В прошлом году было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.