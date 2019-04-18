Кафе «Сепар» превратят в мемориал имени взорванного Захарченко
В администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина сообщили, что кафе «Сепар», где был убит экс-глава непризнанной республики Александр Захарченко, превратят в мемориальный комплекс его имени, сообщают «Новости Донбасса».
Отмечается, что разрушенное кафе «Сепар» демонтируют и построят на его мести мемориальный комплекс. Сроки начала работ не указываются.
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Также на сайте ДНР можно проголосовать за один из вариантов мемориала.
В прошлом году было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.