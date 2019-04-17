Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 90% заявителей из запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Представители ведомства обосновывают решения отсутствием в России опасности преследований для всех представителей данной организации.

Реклама

Отмечается, что «Свидетели Иеговы» подали в Финляндии в общей сложности около 250 заявлений о предоставлении убежища.

«Положительными были около 10% ходатайств», -— заявил представитель миграционной службы Финляндии Ану Карппи.

Европейская служба внешних связей, отвечающая за внешнюю политику Евросоюза, выступила в поддержку организации «Свидетели Иеговы» в России.

«Свидетелей Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.