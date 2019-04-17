AP: на Нотр-Дам почти собрали первый миллиард

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На восстановление собора Парижской Богоматери после пожара в Париже собран почти миллиард долларов, сообщает агентство Associated Press.

За полтора дня с момента начала пожара было собрано €880 млн ($995 млн), рассказал посланник президента Франции по культурному наследию Стефан Берн.

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Свои деньги вложили, как знаменитые миллиардеры, так и обычные граждане. Пожертвования поступали от различных компаний, в том числе Apple, а также владельцев L'Oreal, Chanel и Dior, до католических прихожан и других жителей по всему миру.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон установил пятилетний срок для реконструкции храма. Сотрудники спецслужб до сих пор осматривают повреждения и укрепляют каркас здания после того, как упал шпиль собора и обвалилась крыша.

В среду, 17 апреля французский лидер проведет специальное заседание кабинета министров, посвященное пожару. Нотр-Дам загорелся 15 апреля. Все присутствовавшие в здании были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Франция объявит международный конкурс на восстановление шпиля Нотр-Дама.