Подозреваемого в терроризме задержали в Бельгии

В пригороде Брюсселя полиция задержала 22-летнего парня, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает издание Derniere Heure.

Как отмечается, задержанный, который проживает в городе Вавр к востоку от столицы Бельгии, подозревается в организации теракта в субботу или воскресенье, 13-14 апреля. У него изъяли ноутбук и телефоны.

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Уточняется, что прокуратура отказалась разглашать детали расследования, но уже в ближайшее время суд определит меру пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что НАК отчитался о десятках убитых в России террористах в 2018 году.