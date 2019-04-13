Полицейских обвинили в убийстве юноши с синдромом Дауна в Швеции

В Швеции троих полицейских обвинили в убийстве 20-летнего юноши с синдромом Дауна, который помахал игрушечным пистолетом. Об этом сообщает «Би-би-си»

Как отмечается, инцидент произошел в августе 2018 года. Рано утром в полицию позвонили встревоженные жители и сообщили, что по улице бродит вооруженный человек. Прибыв по указанному адресу, полицейские потребовали, чтобы парень положил оружие. Однако молодой человек проигнорировал их требование и был застрелен.

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Уточняется, что у убитого был синдром Дауна, а в руках он держал игрушечный пистолет. По словам его матери, молодой человек не умел разговаривать.

В итоге, прокуратура вынесла обвинительный приговор: один полицейский был обвинен в убийстве, двое других — в неправомерном поведении во время инцидента.

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