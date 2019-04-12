В России продолжает падать рождаемость

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в прошлом году рождаемость в России снизилась на 5,4% по сравнению с 2017 годом, сообщает ТАСС.

По его словам, в 2018-м в России родились 1,604 миллионов человек, что на 90 тысяч человек меньше, чем в позапрошлом году.

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«Хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, но снижение составило 5,4%», — сказал Топилин.

Он также напомнил, что в 2017 году снижение рождаемости относительно 2016 года составило 200 тысяч человек. По словам Топилина, замедление темпов снижения рождаемости объясняется демографическим пакетом, который вступил в силу 2018 году.

Ранее сообщалось, что в России стали реже заключать брак.