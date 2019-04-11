Корейский суд признал запрет на аборты антиконституционным

Конституционный суд Южной Кореи счел, что запрет на аборты, действующий в стране с 1953 года, является антиконституционным, сообщает Reuters.

Также в суде сочли неконституционной криминализацию деятельности докторов, которые делают женщинам аборт с их согласия.

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При этом в суде подчеркнули, что закон о запрете абортов продолжит действовать как минимум до конца следующего года.

Последняя попытка отменить закон о запрете на аборты принималась в Южной Корее в 2012 году, уточнили в агентстве.

В прошлом году СМИ сообщали, что региональные российские минздравы объявили временный мораторий на аборты.