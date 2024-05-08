Спрос опустошил московские коворкинги до рекордного минимума

Спрос на гибкие офисные пространства в Москве привел к обвалу уровня вакантности в столичных коворкингах до рекордно низкой отметки в 7,7% по итогам первого квартала 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные от консалтинговой компании NF Group.

Доля свободных рабочих мест в гибких офисах сетевых операторов сократилась на 7 п.п. за квартал и 16 п.п. за год. Основными причинами стали закрытие ряда крупных сделок на аренду гибких офисов и отсутствие в первые месяцы года новых больших коворкингов с высокой вакансией.

«В течение 2024 года мы ожидаем, что активность арендаторов будет оставаться высокой, а доля свободных рабочих мест в коворкингах может снизиться еще сильнее», — предупредили в NF Group.

По данным компании, на начало апреля в столичных коворкингах оставалось менее 4 тыс. свободных рабочих мест из примерно 52 тыс. в общей площади открытых гибких пространств 364,2 тыс. кв.м.

За первые три месяца года открылся лишь один новый коворкинг Prowork на 300 рабочих мест. Однако до конца 2024 года ожидается запуск еще девяти проектов совокупной площадью свыше 39 тыс. кв.м. Таким образом, по итогам года общий объем гибких офисов в Москве может превысить 403 тыс. кв.м или 58 тыс. рабочих мест.

Средняя запрашиваемая ставка аренды рабочего места в столичных коворкингах в первом квартале составила 36 тыс. рублей в месяц. Основными арендаторами гибких офисов стали компании финансовой и банковской сфер (31% сделок), TMT-сектора (25%) и производственные предприятия (17%).

До этого стало известно, что сооснователь WeWork планирует выкупить компанию из банкротства.

Ранее в США обанкротилась крупнейшая сеть коворкингов.