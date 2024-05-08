Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрос опустошил московские коворкинги до рекордного минимума

Доля свободных рабочих мест в столичных коворкингах сократилась до 7,7%

close
100%
Shutterstock

Спрос на гибкие офисные пространства в Москве привел к обвалу уровня вакантности в столичных коворкингах до рекордно низкой отметки в 7,7% по итогам первого квартала 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные от консалтинговой компании NF Group.

Доля свободных рабочих мест в гибких офисах сетевых операторов сократилась на 7 п.п. за квартал и 16 п.п. за год. Основными причинами стали закрытие ряда крупных сделок на аренду гибких офисов и отсутствие в первые месяцы года новых больших коворкингов с высокой вакансией.

«В течение 2024 года мы ожидаем, что активность арендаторов будет оставаться высокой, а доля свободных рабочих мест в коворкингах может снизиться еще сильнее», — предупредили в NF Group.

По данным компании, на начало апреля в столичных коворкингах оставалось менее 4 тыс. свободных рабочих мест из примерно 52 тыс. в общей площади открытых гибких пространств 364,2 тыс. кв.м.

За первые три месяца года открылся лишь один новый коворкинг Prowork на 300 рабочих мест. Однако до конца 2024 года ожидается запуск еще девяти проектов совокупной площадью свыше 39 тыс. кв.м. Таким образом, по итогам года общий объем гибких офисов в Москве может превысить 403 тыс. кв.м или 58 тыс. рабочих мест.

Средняя запрашиваемая ставка аренды рабочего места в столичных коворкингах в первом квартале составила 36 тыс. рублей в месяц. Основными арендаторами гибких офисов стали компании финансовой и банковской сфер (31% сделок), TMT-сектора (25%) и производственные предприятия (17%).

До этого стало известно, что сооснователь WeWork планирует выкупить компанию из банкротства.

Ранее в США обанкротилась крупнейшая сеть коворкингов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами