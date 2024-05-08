В приграничной области РФ сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили около 14:50 мск. По информации ведомства, бойцы ВСУ использовали для атаки дрон самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

При этом представители Минобороны РФ охарактеризовали действия ВСУ как попытку «совершить террористическую атаку».

Днем 8 мая в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА самолетного типа. Украинский летательный аппарат засекли около 14:30 мск.

Около 12:05 мск в регионе произошла аналогичная ситуация. ВСУ вновь попытались нанести удар по российскому субъекту при помощи дрона самолетного типа, но его вовремя сбили местные системы ПВО.

Ранее белгородское село Малиновка подверглось атаке беспилотника.