Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова

Защита обжалует в кассации решение об аресте заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Мурада Мусаева.

Юрист также отметил, что его подзащитный находится в СИЗО в одиночной камере, однако он сохраняет бодрость.

8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Иванова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты замминистра обороны принесли в суд четыре пакета его наград.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее суд арестовал счета Тимура Иванова.