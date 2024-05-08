«Уладили конфликт»: силовики остановили драку со стрельбой в центре Москвы

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщили в городском управлении Росгвардии.

Охранник кафе, расположенного вблизи станции метро Чеховская, объяснил прибывшим на место инцидента росгвардейцам, что несколько посетителей заведения подрались на улице. В ходе потасовки один из мужчин несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Силовики задержали двух граждан, которые участвовали в драке со стрельбой. Задержанными оказались 28-летний москвич и 37-летний житель Курской области.

«Недопонимание произошло... Далее уладили конфликт, все порешали», — заявили они на камеру.

Затем хулиганов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, по факту произошедшего проводится проверка.

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