Стало известно о «завуалированном ударе» Си Цзиньпина по США и союзникам из-за России

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита во Францию послал сигнал Соединенным Штатам и их союзникам, которые обвиняют Пекин в поддержке России. Об этом пишет Politico.

Как отмечается в материале, Си Цзиньпин «использовал свое самое решительное заявление во время визита», чтобы нанести завуалированный удар по США и другим странам Запада, которые обвиняют Китай в поддержке России, когда она ведет боевые действия на Украине.

В частности, председатель КНР выступил против использования конфликта на Украине для «обвинения, очернения стран и разжигания новой холодной войны», пишет Politico.

Китайский лидер также повторил тезис о том, что Пекин не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира, говорится в тексте.

До этого The New York Times писала, что попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам.

По информации издания, Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией. Он подчеркнул, что против того, чтобы украинский кризис использовался для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Ранее Макрона и Си Цзиньпина оставили без «русского блюда».