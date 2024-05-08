Сенатор Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление литовских властей о готовности отправить своих военнослужащих на Украину в рамках тренировочной миссии. Он подчеркнул, что иностранные солдаты в зоне проведения специальной военной операции станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта.

«Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», — сыронизировал сенатор.

Он добавил, что Литва намеревается послать своих военных на Украину не для защиты своей страны. Мотивы Вильнюса — русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном, заключил Климов.

8 мая Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните сообщила, что власти республики готовы отправить военных на Украину в рамках тренировочной миссии.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа и глава литовского кабмина выступили за возвращение на родину украинских граждан, проживающих в стране, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе.

Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей, не желая пропускать продукцию из РФ.