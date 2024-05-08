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Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Токаев прилетел в Москву

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посольство республики в России.

Казахстанский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и мероприятиях по случаю Дня Победы.

Незадолго до этого стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу РФ. Он будет присутствовать на саммите ЕАЭС. Его пригласили как представителя страны — наблюдателя при организации.

7 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Как ожидается, Диас-Канель станет гостем парада Победы. Помощник главы российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что после участия в торжественных мероприятиях кубинский президент проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве и считает странным ежегодное участие в мероприятиях 9 мая руководителя страны.

Ранее в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы.

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Парад Победы — 2024
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