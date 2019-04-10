Дети Хашукджи открестились от платы за молчание

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи опровергли информацию о том, что получили деньги от властей Саудовской Аравии в обмен на молчание, передает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем, что ни сейчас, ни ранее не обсуждали никаких соглашений для упоминаемого урегулирования, и мы как наследники Джамаля Хашукджи хотели бы подтвердить, что каждый, кто совершил это преступление, участвовал в нем или помогал его осуществить, предстанет перед судом и будет наказан», - говорится в заявлении.

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Ранее СМИ сообщили, что власти Саудовской Аравии передали детям Хашукджи недвижимость в Джидде на побережье Красного моря.

Стоимость переданных домов якобы составляет до $4 млн.