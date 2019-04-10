Второй за день взрыв произошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге второй раз за день произошел взрыв. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что еще один взрыв произошел в институте металлургии УрО РАН на улице Амундсена.

По данным источника, в институте взорвался редуктор 40-литрового газового баллона в лаборатории аналитической химии. При взрыве пострадала сотрудница. Ее госпитализировали с ожогами.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге, есть пострадавшие