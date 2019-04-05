Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн руб
В Москве Никулинский суд частично одобрил иск на изъятие имущества бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко на 484 млн руб., сообщает ТАСС.
Уточняется, что забрать имущество Захарченко в пользу государства предложила Генеральная прокуратура.
Реклама
Захарченко обвиняется в коррупции.
Ранее сообщалось, что продлен арест полковнику Захарченко.
Также Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей.