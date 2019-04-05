Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн руб

Бывший замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и... Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве Никулинский суд частично одобрил иск на изъятие имущества бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко на 484 млн руб., сообщает ТАСС.

Уточняется, что забрать имущество Захарченко в пользу государства предложила Генеральная прокуратура.

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Захарченко обвиняется в коррупции.

Ранее сообщалось, что продлен арест полковнику Захарченко.

Также Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей.