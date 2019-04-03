Названы самые безопасные регионы России

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года. Список составил RT на основе данных МВД.

Как отмечается, самым безопасным регионом стала Чукотка. Там было зафиксировано 748 правонарушений. На втором месте — Ненецкий автономный округ (857 преступлений). В тройку наиболее безопасных регионов вошла Ингушетия с показателем в 1,6 тыс. нарушений. Далее идут Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

Реклама

Больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве (более 140 тыс.) и Московской области (80,2 тыс.).

Также в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений попали Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика Башкортостан (57,4 тыс.).

Уточняется, что больше половины преступлений пришлось на кражи.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые профессии России.