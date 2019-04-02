Фарион требует посадить Зеленского за русский язык

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Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, Зеленского нужно посадить за решетку за использование русского языка.

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Она также добавила, что Зеленский «насилует язык» на глазах у всей Украины.

Фарион подчеркнула, что шоумен не может выучить украинский язык.

Ранее сообщалось, что Фарион назвала голосующих за Зеленского дебилами