Глава МВД России прибыл в КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в северокорейский Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что Колокольцев прибыл в северокорейскую столицу 1 апреля вместе со своим окружением. Причины визита министра не уточняются.
Ранее источник в российском парламенте сообщил, что в Москву для подготовки визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию прибыли его помощники. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку российского турне Ким Чен Ына.