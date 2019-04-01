Синоптики призвали москвичей быть толерантнее к погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в России в апреле. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, на севере азиатской территории страны установится теплая для этого региона погода. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке температурные показатели будут соответствовать норме или превышать ее. В европейской части страны будет наблюдаться аналогичная картина.

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Вильфанд обратил внимание на то, что с точки зрения климата апрель является самым динамичным месяцем. Снег тает, появляется солнце, происходит резкий рост температуры.

«Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в начале месяца по ночам температура может опускаться ниже нуля.

Ранее сообщалось, что всплеск тепла, который отмечался в Москве в выходные, оказался недолгим. Прохождение холодного фронта принесет небольшие осадки.