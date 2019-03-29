Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Турист из Макао разбился насмерть, сорвавшись с обрыва во время посещения смотровой площадки в американском национальном парке «Гранд-Каньон». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, мужчина пытался сделать селфи на краю пропасти, однако не удержался и сорвался вниз.

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По данным издания, тело туриста подняли с помощью вертолета из 300-метрового ущелья.

Уточняется, что житель Макао совершал недельный тур по западному побережью США в составе организованной туристической группы из Гонконга.

Ранее сообщалось, что на Байкале погибла катавшаяся на коньках туристка.