Загорелось нефтяное месторождение на западе Казахстана

На нефтяном месторождении в Мангистайской области Казахстана начался пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Уточняется, что пожар возник на одной из скважин рано утром. Высота горения 10 метров на площади 900 кв. м.

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По последним данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Пожарные пытаются потушить пожар.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении.