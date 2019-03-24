Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии

В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.

Отмечается, что родители вмешались в спор детей и подрались друг с другом, несколько человек получили легкие травмы.

По имеющимся данным, инцидент произошел возле местной школы. Полиция по факту массовой драки завела дела по статье о причинении телесных повреждений и запретила родителям в будущем появляться вблизи учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пенсионерка принесла мумию мужа на детскую площадку.