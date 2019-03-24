Лайнер Viking Sky прибыл в порт

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12261913/RTS2EJ0Z-pic905-895x505-98393.jpg">

Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.

Отмечается, что паром был доставлен в порт при помощи буксировочного судна и двух других судов. Эвакуация людей с лайнера на время буксировки была приостановлена, все, кто до сих пор находится на судне, сойдут на берег в порту и будут доставлены в отель.

Реклама

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров. Среди членов экипажа есть четверо россиян.

Ранее в сети появились кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky.